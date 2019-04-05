Сирены экстренного оповещения проверят 9 апреля марта в Иркутске
Внимание, жители и гости Иркутска! Во вторник 9 апреля в столице Приангарья включат сирены. К счастью, только для их проверки. Городские власти протестируют системы оповещения населения.
- С 9.30 до 10.00 часов пройдет проверка системы оповещения о пожаре с включением сирен и голосовых оповещателей, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Просим иркутян и гостей соблюдать спокойствие.
Напомним, что в последний раз сирены Иркутска проверяли 1 марта.
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