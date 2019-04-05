2019-04-05T14:02:40+03:00
Общество

Сирены экстренного оповещения проверят 9 апреля марта в Иркутске

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Сирены экстренного оповещения проверят 9 апреля марта в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Сирены экстренного оповещения проверят 9 апреля марта в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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Внимание, жители и гости Иркутска! Во вторник 9 апреля в столице Приангарья включат сирены. К счастью, только для их проверки. Городские власти протестируют системы оповещения населения.

- С 9.30 до 10.00 часов пройдет проверка системы оповещения о пожаре с включением сирен и голосовых оповещателей, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Просим иркутян и гостей соблюдать спокойствие.

Напомним, что в последний раз сирены Иркутска проверяли 1 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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