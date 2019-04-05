2019-04-05T14:27:36+03:00
Происшествия

Мужчину, до смерти избившего свою жену, осудили в Аларском районе

Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Мужчину, до смерти избившего свою жену, осудили в Аларском районе.Мужчину, до смерти избившего свою жену, осудили в Аларском районе.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Иркутской области осудили жителя Аларского района, который до смерти избил свою супругу. Трагедия произошла вечером 20 сентября. Вернувшись с гулянки, пьяный мужчина поссорился с женой.

В ярости он несколько раз ударил ее табуретом, но и этого ему показалось мало. После чего он схватил кочергу и совок и продолжил избивать женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.

- Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Кроме того после освобождения ему ограничат свободу на 1 год.

Родственники погибшей также намерены добиваться компенсации морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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