Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве бездомного в Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-05T15:00:28+03:00

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В конце марта в одном из тепловых коллекторов Улан-Удэ разыгрались не шуточные страсти. Там поселился буйный бездомный, который сходу начал наводить свои порядки. Сначала он избил соседа из ближайшего коллектора, а спустя несколько дней наградил тумаками второго бездомного, который тоже жил поблизости.

Бомжи не стали спускать все с рук, а решили отомстить зарвавшемуся бродяге. Вечером они залезли к нему в коллектор, один из нападавших взял с собой нож. Завязалась потасовка, в ходе которой хозяин коллектора дал отпор нападавшим, да еще и завладел их оружием. Мужчина сразу пошел в атаку и начал наносить удары ножом своему оппоненту. В это время второй бездомный нашел в коллекторе топор и несколько раз ударил им своего обидчика по голове. От полученных травм 30-летний местный житель скончался на месте. Расправа произошла на глазах сожительницы убитого.

Позже бездомные спрятали труп убитого за трубами и велели женщине идти с ними в соседний колодец. Там они распивали спиртное. Ночью, когда убийцы заснули, женщина выбралась наружу и добежала в ближайшее отделение полиции, где рассказала обо всем оперативникам.

- Опергруппа задержала подозреваемых в месте, которое указала женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. – Оба бездомных 28 и 37 лет помещены под стражу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU