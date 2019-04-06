2019-04-06T04:28:07+03:00
Общество

В иркутском аэропорту курильщик предложил взятку в 300 рублей полицейскому

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В иркутском аэропорту курильщик предложил взятку в 300 рублей полицейскомуВ иркутском аэропорту курильщик предложил взятку в 300 рублей полицейскомуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Покурить в здании аэропорта Иркутска решил иностранец, ожидавший посадку на свой рейс. Когда к мужчине подошли сотрудники транспортной полиции, он, чтобы уладить вопрос предложил им взятку в 300 рублей. Теперь заядлому курильщику предстоит ответить не только за курение в запрещенных местах.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Мужчине грозит лишение свободы на срок до 1 года.

Транспортные полицейские еще раз предупреждают о том, что размер взятки не имеет значения для наступления уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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