СЕГОДНЯ 05:25 2019-04-06T05:25:16+03:00

Тонкий лед: еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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Еще на три ледовых переправы стало меньше в Иркутской области. Так, с 5 апреля завершена эксплуатация переездов: в Киренском районе на реке Лене - «Пашня – Кривая Лука», «Киренск – Алексеевск» и в Тайшетском районе на реке Чуне - «Куюмба – Тайшет».

Специалисты дорожной службы уже установили на опасных участках знаки, запрещающие движение автомобилей, на съездах возвели валы, препятствующие выезду на лед, а также провели его чернение.

- Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам подчеркивают: ледовая обстановка – нестабильна, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лед, проводится установка дополнительных информационных аншлагов в выявляемых опасных местах.

Добавим, что на сегодняшний день на контроле ГИМС находится эксплуатация 15 ледовых переправ в 6 районах области (Нижнеилимском, Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Киренском и Катангском) и 4 пеших ледовых перехода в городе Киренске на реке Лене и Киренге. Каждый день специалисты замеряют там толщину льда и проводят осмотр поверхности на наличие трещин.

ИСТОЧНИК KP.RU