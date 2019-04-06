Форвард «Байкал-Энергии» Тимофей Безносов перешел в красноярский «Енисей»
В составе иркутской «Байкал-Энергии» очередная потеря. Ряды бело-синих покинул 27-летний форвард Тимофей Безносов. Воспитанник иркутского хоккея уже нашел новое место работы. Нападающий подписал контракт с 15-кратным чемпионом СССР и России красноярским «Енисеем». Об этом сообщили в пресс-службе красноярского клуба.
Добавим, что за «Байкал-Энергию» Тимофей Безносов играл с 2010 года. За это время 24-й номер провел в бело-синей форме 258 матчей и забил 101 мяч. Кроме того, вместе с нашей командой нападающий выиграл две серебряные медали чемпионата России (2016, 2017) и две бронзовые (2015, 2018). А также завоевал Кубок России (2015).
Напомним, в этом сезоне «Байкал-Энергия» впервые за 4 года осталась без медалей Суперлиги, заняв 4-е место.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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