Форвард «Байкал-Энергии» Тимофей Безносов перешел в красноярский «Енисей»

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-06T07:17:39+03:00

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В составе иркутской «Байкал-Энергии» очередная потеря. Ряды бело-синих покинул 27-летний форвард Тимофей Безносов. Воспитанник иркутского хоккея уже нашел новое место работы. Нападающий подписал контракт с 15-кратным чемпионом СССР и России красноярским «Енисеем». Об этом сообщили в пресс-службе красноярского клуба.

Добавим, что за «Байкал-Энергию» Тимофей Безносов играл с 2010 года. За это время 24-й номер провел в бело-синей форме 258 матчей и забил 101 мяч. Кроме того, вместе с нашей командой нападающий выиграл две серебряные медали чемпионата России (2016, 2017) и две бронзовые (2015, 2018). А также завоевал Кубок России (2015).

Напомним, в этом сезоне «Байкал-Энергия» впервые за 4 года осталась без медалей Суперлиги, заняв 4-е место.

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ИСТОЧНИК KP.RU