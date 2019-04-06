2019-04-06T11:59:59+03:00
Авто

ДТП в Бурятии: КамАЗ, выехав с дороги, разворотил частный дом

Пострадали два человека
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
ДТП в Бурятии: КамАЗ, выехав с дороги, разворотил частный дом. Фото: группа "ДТП 03 RUS Улан-Удэ".ДТП в Бурятии: КамАЗ, выехав с дороги, разворотил частный дом. Фото: группа "ДТП 03 RUS Улан-Удэ".
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла днем, 5 апреля в селе Суво Баргузинского района Бурятии. Водитель КамАЗа, проезжая по улице Кабанова, не справился с управлением, и выехав с дороги, на скорости врезался в деревянный жилой дом.

От удара кабина КамАЗа разворотила стену, окно и оказалась прямо в комнате дома, где находился 18-летний парень. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Бурятии, он получил травмы и был доставлен в Баргузинскую центральную районную больницу.

Что касается 22-летнего водителя КамАЗа, то его также госпитализировали с различными повреждениями. Был ли он пьян, выясняется.

Сейчас во всех причинах этого ДТП разбираются полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание администрации в Бурятии

Около семи часов утра на пульт дежурного полиции Заиграевского района республики Бурятия позвонили и сообщили, что неизвестный пытался поджечь здание администрации населенного пункта. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скрывался 12 лет и жил с паспортом брата: жителя Аларского района осудили за убийство приятеля
Форвард «Байкал-Энергии» Тимофей Безносов перешел в красноярский «Енисей»
Тонкий лед: еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области
В иркутском аэропорту курильщик предложил взятку в 300 рублей полицейскому
Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве бездомного в Улан-Удэ
Мужчину, до смерти избившего свою жену, осудили в Аларском районе
Сирены экстренного оповещения проверят 9 апреля в Иркутске
Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание администрации в Бурятии
Алексей Соболь избран председателем Общественного Совета при Законодательном Собрании региона
Акция "Комсомольской правды": оформи подписку и выиграй подарок
Пенсионерку, ударившую ножом свою дочь, осудили в Ангарске
Учебный процесс в сгоревшей школе села Казачинское прерываться не будет
Аэропорт Иркутска перешел на летнее расписание
Строительство школы в Мамакане идет по графику
МЧС: туристический маршрут «Ангасолка -Слюдянка» по льду Байкала небезопасен
Бдительный житель Чунского района помог полиции задержать угонщиков
Пожар в школе в селе Казачинское ликвидирован
Почта России и «Ростелеком» запустили проект трансляции видеорекламы для распределенной сети в почтовых отделениях
После вмешательства прокурора 85 пенсионеров Иркутской области получили компенсацию за проезд