ДТП в Бурятии: КамАЗ, выехав с дороги, разворотил частный дом
Серьезная авария произошла днем, 5 апреля в селе Суво Баргузинского района Бурятии. Водитель КамАЗа, проезжая по улице Кабанова, не справился с управлением, и выехав с дороги, на скорости врезался в деревянный жилой дом.
От удара кабина КамАЗа разворотила стену, окно и оказалась прямо в комнате дома, где находился 18-летний парень. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Бурятии, он получил травмы и был доставлен в Баргузинскую центральную районную больницу.
Что касается 22-летнего водителя КамАЗа, то его также госпитализировали с различными повреждениями. Был ли он пьян, выясняется.
Сейчас во всех причинах этого ДТП разбираются полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU