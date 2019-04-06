ДТП в Бурятии: КамАЗ, выехав с дороги, разворотил частный дом

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-06T11:59:59+03:00

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Серьезная авария произошла днем, 5 апреля в селе Суво Баргузинского района Бурятии. Водитель КамАЗа, проезжая по улице Кабанова, не справился с управлением, и выехав с дороги, на скорости врезался в деревянный жилой дом.

От удара кабина КамАЗа разворотила стену, окно и оказалась прямо в комнате дома, где находился 18-летний парень. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Бурятии, он получил травмы и был доставлен в Баргузинскую центральную районную больницу.

Что касается 22-летнего водителя КамАЗа, то его также госпитализировали с различными повреждениями. Был ли он пьян, выясняется.

Сейчас во всех причинах этого ДТП разбираются полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU