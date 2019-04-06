2019-04-06T15:10:11+03:00
Спорт

Еще одна победа: лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова выиграла чемпионат России

Четырехкратная чемпионка Универсиады 2019 на этот раз стала лучшей в масс-старте
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Еще одна победа: лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова выиграла чемпионат России. Фото: официальный сайт Универсиады 2019.Еще одна победа: лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова выиграла чемпионат России. Фото: официальный сайт Универсиады 2019.
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Еще одна крупная награда в копилке лыжницы из Бурятии Алисы Жамбаловой. Сибирячка выиграла чемпионат России, который проходит в Архангельской области. Наша спортсменка стала лучшей в масс-старте на 30 километров.

Алиса преодолела дистанцию за 1 час 22 минуты 42,7 секунды, опередив Лидию Дуркину из Санкт-Петербурга (1:23:46,2). Бронзовая медаль досталась Диане Головань из Хакасии (1:24:07,8).

Напомним, в марте Алиса Жамбалова выиграла сразу четыре золотые медали на Универсиаде 2019 в Красноярске. На Студенческих играх Алисе удалось вписать свое имя в историю. Именно она принесла России первое золото - в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 км. Взяла высшую награду сибирячка и в персьюте - забеге свободным стилем на 5 км. Успев за неполные 24 часа восстановиться физически и психологически, землячка вновь оставила позади всех соперниц. А затем Алиса добавила в копилку сборной и в свою коллекцию золото в эстафете и в масс-старте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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