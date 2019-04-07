СЕГОДНЯ 04:18 2019-04-07T04:18:09+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 7 апреля до +9. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По области – порывы ветра до 14 м/с

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В Иркутске днем 7 апреля – малооблачная погода. По прогнозам синоптиков, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. С порывами до 12 м/с. Воздух прогреется до +7,+9 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – При прояснении возможен туман.

Ветер подует юго-восточный, юго-западный 4-9 м/с. С порывами до 14 м/с. Столбики термометров в Приангарье покажут +6,+11 градусов, местами +3,-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU