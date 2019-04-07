Вора, обокравшего поликлинику, поймали в Усть-Орде

СЕГОДНЯ 04:54 2019-04-07T04:54:31+03:00

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В дежурную часть поселка Усть-Орда поступил звонок, работники местной поликлиники рассказали, что неизвестный украл из медучреждения компьютерную технику. Вор разбил стекло и через окно забрался в кабинет регистратуры.

Сыщики, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, вышли на мужчину, который пытался продать оргтехнику, и задержали его.

- Им оказался ранее судимый 32-летний уроженец села Кукунуты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он уже дал признательные показания.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сыщики выясняют все детали случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU