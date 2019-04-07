СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-07T07:45:36+03:00

Почти 15 тысяч поддельных товаров нашли за три месяца в Иркутской области. Фото: пресс-служба иркутской таможни.

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Одежда, обувь, парфюм и многое другое. Чего только не находят таможенники в магазинах Иркутска и Приангарья. Среди них мировые узнаваемые бренды, но не все они настоящие. За первые три месяца 2019 года они изъяли 14 959 поддельных товаров.

- Возбуждено 21 административное дело и два уголовных, - сообщили в пресс-службе иркутской таможни.

Напомним, что за прошлый год в Иркутской области нашли 31 тысячу контрафактной продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU