Нашли через соцсети: в Бурятии поймали водителя, сбившего на пешеходном переходе 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-07T08:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Улан-Удэ поймали водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе на улице Жердева и скрылся с места аварии. 12 – летнюю девочку с травмами доставили в одну из городских больниц. А мужчину, который находился за рулем «Тойота Левин» объявили в розыск. Бдительные люди заметили автомобиль в одном из дворов Улан-Удэ и вызвали инспекторов ГИБДД.

- Был задержан 18-летний студент местного учебного заведения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Оказалось, что он сел за руль без водительских прав.

Полицейские поблагодарили всех, кто помог задержать мужчину. Кстати, в ближайшее время за побег с места ДТП ему выпишут штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянин через соцсети нашел героев, которые спасли из ледяной реки его 6-летнего сына. Назим Каримов и Геннадий Федоров чудом удержали ребенка в воде и выплыли с ним на берег. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU