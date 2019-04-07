2019-04-07T08:46:05+03:00
Происшествия

Нашли через соцсети: в Бурятии поймали водителя, сбившего на пешеходном переходе 12-летнюю девочку

18-летний студент сбежал с места ДТП
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Нашли через соцсети: в Бурятии поймали водителя, сбившего на пешеходном переходе 12-летнюю девочкуНашли через соцсети: в Бурятии поймали водителя, сбившего на пешеходном переходе 12-летнюю девочкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Улан-Удэ поймали водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе на улице Жердева и скрылся с места аварии. 12 – летнюю девочку с травмами доставили в одну из городских больниц. А мужчину, который находился за рулем «Тойота Левин» объявили в розыск. Бдительные люди заметили автомобиль в одном из дворов Улан-Удэ и вызвали инспекторов ГИБДД.

- Был задержан 18-летний студент местного учебного заведения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Оказалось, что он сел за руль без водительских прав.

Полицейские поблагодарили всех, кто помог задержать мужчину. Кстати, в ближайшее время за побег с места ДТП ему выпишут штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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