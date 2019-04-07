Скамейки и урны, испорченные вандалами, отремонтируют в Октябрьском районе Иркутска

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-07T11:13:34+03:00

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В Октябрьском округе Иркутска восстановят скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. Первым отремонтируют двор дома № 7 по улице Депутатская. Также городские власти напоминают, что в столице Приангарья проходит ежегодная уборка улиц и скверов от зимнего мусора. Акция продлится до конца месяца и завершится общегородским субботником 27 апреля.

- Кроме того приведут в порядок общественные территории, которые благоустроили по проекту «Формирование комфортной городской среды», - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Принять участие в этом могут все жители Октябрьского округа.

Как уточнили в мэрии, получить перчатки и мусорные мешки для уборки можно получить в комитете по управлению округом.

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ИСТОЧНИК KP.RU