2019-04-07T11:56:25+03:00
Общество

Житель Ангарска отсудил 300 тысяч рублей у затопившей его соседки

Она не закрыла окна и не открыла батареи, которые лопнули в тридцатиградусный мороз
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Житель Ангарска отсудил 300 тысяч рублей у затопившей его соседки.Житель Ангарска отсудил 300 тысяч рублей у затопившей его соседки.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ангарске местный житель отсудил 300 тысяч рублей за потоп. Когда мужчина увидел, как с потолка капает вода, он побежал к соседке, но дома никого не было. Тогда он попытался хоть как-то спасти мебель, но тщетно. Промокли и испортились пол, стены и потолок.

Когда полицейские и спасатели вскрыли дверь квартиры сверху, оказалось, что окна в ней были открыты, а батареи перекрыты. Притом, что на дворе был уже ноябрь, и ночью температура опускалась до -34 градусов. Из-за этого радиатор лопнул и начался потоп.

- Соседка согласилась с фактом затопления, но была не согласна с ценой иска, была назначена независимая экспертиза, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Она подтвердила требования пострадавшего мужчины.

За испорченный ремонт и мебель, а также расходы на экспертизу и адвоката, ангарчанин получил 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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