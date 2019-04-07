Пропал без вести: в Бурятии ищут 59-летнего мужчину, отправившегося из Северобайкальска в Иркутск
В Бурятии и Иркутской области продолжаются поиски без вести пропавшего Владимира Кокина. 2 апреля 59-летний житель Северобайкальска уехал из дома в Иркутск на автомобиле «ВАЗ-2106» черного цвета и с тех пор о нем ничего неизвестно.
Волонтеры «Лиза Алерт-Байкал» сообщили приметы пропавшего мужчины. Рост 165 см, нормального телосложения, короткие светло-русые волосы с проседью. Владимир был одет в черную тканевую куртку, черную вязаную шапку и коричневые ботинки.
Кроме того, у мужчины есть особая примета: татуировка на пальце левой руки в виде перстня.
Всех, кто видел Владимира Кокина, либо знает о его местонахождении просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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