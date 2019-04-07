СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-07T12:45:09+03:00

Пропал без вести: в Бурятии ищут 59-летнего мужчину, отправившегося из Северобайкальска в Иркутск. Фото: Владимир Кокин. группа «Лиза Алерт-Байкал».

Владимир Кокин отправился в дорогу 2 апреля и исчез

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В Бурятии и Иркутской области продолжаются поиски без вести пропавшего Владимира Кокина. 2 апреля 59-летний житель Северобайкальска уехал из дома в Иркутск на автомобиле «ВАЗ-2106» черного цвета и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Волонтеры «Лиза Алерт-Байкал» сообщили приметы пропавшего мужчины. Рост 165 см, нормального телосложения, короткие светло-русые волосы с проседью. Владимир был одет в черную тканевую куртку, черную вязаную шапку и коричневые ботинки.

Кроме того, у мужчины есть особая примета: татуировка на пальце левой руки в виде перстня.

Всех, кто видел Владимира Кокина, либо знает о его местонахождении просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU