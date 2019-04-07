CК проверит причины пожара в школе села Казачинское

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-07T13:14:08+03:00

Огонь уничтожил корпус в котором находились два зала, 5 кабинетов и столовая, к счастью никто не пострадал

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В Иркутской области началась доследственная проверка пожара в одном из корпусов школы в селе Казачинское. Напомним, что ЧП произошло утром 5 апреля прямо во время занятий. Из здания, в котором находились спортивный и актовый залы, столовая и 5 кабинетов вывели 68 детей. К счастью, никто не пострадал. Но учебный корпус был уничтожен огнем.

- Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Уже осмотрено место пожара и изъяты должностные инструкции и документы по пожарной безопасности. Опрошены директор школы и другие очевидцы.

Следователи дадут оценку руководству образовательного учреждения и тем, кто допустил здание к эксплуатации.

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ИСТОЧНИК KP.RU