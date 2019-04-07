CК проверит причины пожара в школе села Казачинское
В Иркутской области началась доследственная проверка пожара в одном из корпусов школы в селе Казачинское. Напомним, что ЧП произошло утром 5 апреля прямо во время занятий. Из здания, в котором находились спортивный и актовый залы, столовая и 5 кабинетов вывели 68 детей. К счастью, никто не пострадал. Но учебный корпус был уничтожен огнем.
- Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Уже осмотрено место пожара и изъяты должностные инструкции и документы по пожарной безопасности. Опрошены директор школы и другие очевидцы.
Следователи дадут оценку руководству образовательного учреждения и тем, кто допустил здание к эксплуатации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар в школе села Казачинское в Иркутской области: спасли 68 детей. Погибших и пострадавших при пожаре в школе села Казачинское на севере Приангарья нет. (подробности).
Учебный процесс в сгоревшей школе села Казачинское прерываться не будет. А с питанием поможет интернат по соседств. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU