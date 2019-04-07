Житель Усольского района заплатил штраф в 30 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля

СЕГОДНЯ 16:44 2019-04-07T16:44:42+03:00

Житель Усольского района заплатил 30 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Мужчина не хотел погашать свой штраф за пьяную езду, пока к нему не пришли приставы

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Усольские инспекторы ГИБДД остановили легковой автомобиль «Тойота Карина», при проверке полицейские почувствовали от водителя запах спиртного. Алкоголь в крови мужчины подтвердила и экспертиза.

После чего ему выписали штраф в 30 тысяч рублей за нетрезвую езду и лишили прав на полтора года. Вот только выплачивать его он не спешил.

- Приставы приехали к нему домой, и описали автомобиль «Тойота Карина» 1999 года выпуска, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – После чего, в случае непогашения задолженности, иномарка ушла бы с аукциона.

Не желая остаться без своей машины, житель Усольского района уже на следующий день нашел всю сумму выплатил штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU