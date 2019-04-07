Прогноз погоды в Иркутске: 8 апреля осадков не ожидается

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-07T17:01:22+03:00

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В Иркутске 8 апреля - переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер подует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, днём ожидаются порывы до 12 м/с. Температура ночью -2…-4, днём воздух прогреется до +7…+9 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер будет северо-восточный, юго-восточный, с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье в ночь на 8 апреля 0…-5, при прояснении -10…-15, в Киренском, верхнеленских, и северо-восточных районах Иркутской области -7…-12, в пониженных формах рельефа, по прогнозам синоптиков, -17…-22. Днём в регионе +5…+10, при облачной погоде +3…-2 градуса.

На дорогах - гололедица, а в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья есть все условия для схода снежных лавин.

ИСТОЧНИК KP.RU