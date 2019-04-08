Заседание Иркутского киноклуба 11 апреля: на показ фильма об Иоаннисе Каподистрии вход свободный

СЕГОДНЯ 03:26 2019-04-08T03:26:59+03:00

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Очередное заседание Иркутского киноклуба пройдет в отделе истории Иркутского краеведческого музея 11 апреля.

- На встрече покажут документальный фильм Светланы Музыченко «Главный грек Российской империи» о выдающемся политическом деятеле XIX века Иоаннисе Каподистрии, - сообщает пресс-служба музея.

Кинолента расскажет о политическом пути Иоанниса от министра иностранных дел Российской империи до первого президента независимой Греции, которым он стал с в 1827 году. Кроме общественной деятельности фильм затронет и личное: иркутяне узнают подробней историю любви политика к Роксандре Стурдза. Она была и музой, и любовью всей жизни, и идейным соратником. Начало просмотра в 18.30. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU