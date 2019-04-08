2019-04-08T04:05:16+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Иркутской области: столкнулись «Лада» и ВАЗ 2107

Погибли водитель и пассажир «Жигулей»
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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ДТП, которое унесло жизни двух человек. Накануне на федеральной трассе в Заларинской районе столкнулись ВАЗ 2107 и «Лада Веста». Авария случилась районе станции Делюр вечером 7 апреля. От удара «Жигули» перевернулись, водитель и пассажир в них погибли.

- Инспекторы ГИБДД сейчас разбираются в обстоятельствах ДТП, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. – По предварительным данным, ВАЗ 2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Веста».

По факту аварии проводится проверка.

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Смертельное ДТП в Иркутской области: столкнулись Лада и ВАЗ 2107
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ИСТОЧНИК KP.RU

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