Смертельное ДТП в Иркутской области: столкнулись «Лада» и ВАЗ 2107
ДТП, которое унесло жизни двух человек. Накануне на федеральной трассе в Заларинской районе столкнулись ВАЗ 2107 и «Лада Веста». Авария случилась районе станции Делюр вечером 7 апреля. От удара «Жигули» перевернулись, водитель и пассажир в них погибли.
- Инспекторы ГИБДД сейчас разбираются в обстоятельствах ДТП, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. – По предварительным данным, ВАЗ 2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Веста».
По факту аварии проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU