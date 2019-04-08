2019-04-08T04:47:34+03:00
Общество

Выставка рукодельницы, чье имя вписано в Книгу рекордов России, откроется в Иркутске

Жанна Столярова творит красоту из стекляруса
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: Музей истории города ИркутскаФото: Музей истории города Иркутска
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В Доме Рогаля 11 апреля откроется необычная выставка рукоделия. Все картины на ней будут выполнены из бисера и стекляруса. Их автор – Жанна Столярова внесена в Книгу рекордов России. Она создала самую большую скульптуру, инкрустированную стеклярусом. Экспозиция, которую представят в Иркутске, носит название «На крыльях вдохновения».

- Крылья для меня – символ Внутренней Силы и Свободы Человека, - рассказала пресс-службе Музея истории города Иркутска Жанна Столярова. - Я желаю всем найти свой путь сердца и следовать ему до самого конца, поскольку нет большего счастья на земле, чем возможность быть самим собой.

Также на выставке будут представлены работы Людмилы Машуковой. Она работает со стеклом. Открытие выставки намечено на 16.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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