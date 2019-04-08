Кубок Европы по дзюдо: иркутяне завоевали в Италии две медали

СЕГОДНЯ 05:01 2019-04-08T05:01:28+03:00

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В Италии, в городе Линьяно накануне завершились соревнования Кубка Европы по дзюдо среди юниоров. Иркутские спортсмены вернутся с турнира с двумя медалями – золотой и бронзовой.

- Золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов завоевал Махмадбек Махмадбеков, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Во всех схватках Махмадбек одержал чистую победу иппоном.

Он победил дзюдоистов из Бельгии, Австрии, Финляндии, Венгрии. В финальной схватке одолел итальянца Маттиа Просдочимо. Последнему и досталось серебро в данном весе. Бронза – у Вадттери Олина из Финляндии и Абдула Малика Умаева из Бельгии.

- Бронзовая награда в весе 60 кг у еще одного нашего спортсмена Хетага Басаева, - говорят в Минспорте. – Он одержал победу над румыном, венгром и азербайджанцем. Однако, уступил итальянскому дзюдоисту Алекссандро Араму.

ИСТОЧНИК KP.RU