СЕГОДНЯ 06:34 2019-04-08T06:34:44+03:00

Почти восемь тысяч поддельных кукол уничтожат в Иркутске. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Партия подделок из Китая должна была попасть на склад в Красноярске

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Октябрьский районный суд вынес решение о конфискации и уничтожении поддельных игрушек. Напомним, что партию кукол сделанных в Китае под всемирно известный бренд, нашли на иркутской таможне. Представители правообладатели в России сообщили, что оценивают ущерб почти в четыре миллиона рублей.

- За нарушение авторских и смежных прав, Владельцу контрафакта назначен штраф в 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. – Вся партия из 7668 кукол конфискована.

Кроме того было вынесено решение об уничтожении всех найденных подделок.

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ИСТОЧНИК KP.RU