2019-04-08T06:34:44+03:00
Общество

Почти восемь тысяч поддельных кукол уничтожат в Иркутске

Партия подделок из Китая должна была попасть на склад в Красноярске
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Почти восемь тысяч поддельных кукол уничтожат в Иркутске.Почти восемь тысяч поддельных кукол уничтожат в Иркутске.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд вынес решение о конфискации и уничтожении поддельных игрушек. Напомним, что партию кукол сделанных в Китае под всемирно известный бренд, нашли на иркутской таможне. Представители правообладатели в России сообщили, что оценивают ущерб почти в четыре миллиона рублей.

- За нарушение авторских и смежных прав, Владельцу контрафакта назначен штраф в 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. – Вся партия из 7668 кукол конфискована.

Кроме того было вынесено решение об уничтожении всех найденных подделок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 8 тысяч поддельных кукол Барби задержала иркутская таможня. Материальный ущерб правообладателя почти 4 миллиона рублей. (подробности).

В иркутском аэропорту курильщик предложил взятку в 300 рублей полицейскому. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Использование радиочастот проверят в Иркутской области
За прошедшие сутки 11 человек спасли на пожарах в Иркутской области
Заместитель мэра и звезда телеэфира прочитают текст «Тотального диктанта» в Иркутске
Президент региональной Торгово-промышленной палаты Алексей Соболь ознакомился с работой по трудовой адаптации осужденных
Сергей Серебренников защитил бюджет Братска
Кубок Европы по дзюдо: иркутяне завоевали в Италии две медали
Выставка рукодельницы, чье имя вписано в Книгу рекордов России, откроется в Иркутске
Смертельное ДТП в Иркутской области: столкнулись «Лада» и ВАЗ 2107
Заседание Иркутского киноклуба 11 апреля: на показ фильма об Иоаннисе Каподистрии вход свободный
Прогноз погоды в Иркутске: 8 апреля осадков не ожидается
Житель Усольского района заплатил штраф в 30 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля
CК проверит причины пожара в школе села Казачинское
Пропал без вести: в Бурятии ищут 59-летнего мужчину, отправившегося из Северобайкальска в Иркутск
Житель Ангарска отсудил 300 тысяч рублей у затопившей его соседки
Скамейки и урны, испорченные вандалами, отремонтируют в Октябрьском районе Иркутска
Нашли через соцсети: в Бурятии поймали водителя, сбившего на пешеходном переходе 12-летнюю девочку
Почти 15 тысяч поддельных товаров нашли за три месяца в Иркутской области
Вора, обокравшего поликлинику, поймали в Усть-Орде
Прогноз погоды в Иркутске: 7 апреля до +9
Еще одна победа: лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова выиграла чемпионат России