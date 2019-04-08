Почти восемь тысяч поддельных кукол уничтожат в Иркутске
Октябрьский районный суд вынес решение о конфискации и уничтожении поддельных игрушек. Напомним, что партию кукол сделанных в Китае под всемирно известный бренд, нашли на иркутской таможне. Представители правообладатели в России сообщили, что оценивают ущерб почти в четыре миллиона рублей.
- За нарушение авторских и смежных прав, Владельцу контрафакта назначен штраф в 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. – Вся партия из 7668 кукол конфискована.
Кроме того было вынесено решение об уничтожении всех найденных подделок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 8 тысяч поддельных кукол Барби задержала иркутская таможня. Материальный ущерб правообладателя почти 4 миллиона рублей. (подробности).
В иркутском аэропорту курильщик предложил взятку в 300 рублей полицейскому. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU