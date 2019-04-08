Заместитель мэра и звезда телеэфира прочитают текст «Тотального диктанта» в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-08T07:40:37+03:00

Они будут диктовать на самой большой площадке в институте филологии

Изменить размер текста: A A

Стали известны имена звездных чтецов, которые будут читать текст на «Тотальном диктанте 2019». Он пройдет в Иркутске уже в 9-й раз на 25-ти общественных площадках. Самой крупной традиционно станет институт филологии иностранных языков и медиакоммуникации. Там «Тотальный диктант» пройдет аж в семи аудиториях. В четырех текст будут читать профессиональные филологи, а в трех приглашенные диктующие. Участники смогут сами выбрать, в какую аудиторию и к какому диктующими пойти писать диктант.

В одной аудитории будет раздаваться громкое звучание голоса иркутского политолога, блогера и радиоведущего Сергея Шмидта. В другом кабинете мастерством дикции поделится известная телеведущая Наталья Ветрова. А еще в одной аудитории текст прочитает заместитель мэра и председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

- В прошлом году я впервые сам написал диктант, - рассказал Виталий Барышников. – Писали с сыном и дочерью, нам очень понравилось. Поэтому когда организаторы предложили выступить в качестве диктующего в этом году, я согласился.

«Тотальный диктант 2019» пройдет в эту субботу 13 апреля в 13 часов дня. Пишущим предложат написать текст по произведению российского литературного критика Павла Басинского.

ИСТОЧНИК KP.RU