СЕГОДНЯ 07:55 2019-04-08T07:55:29+03:00

За прошедшие сутки 11 человек спасли на пожарах в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В пожарную службу Ангарска поступил звонок, жильцы одного из многоквартирных домов рассказали, что в их подъезде стоит густой дым и запах гари. Приехавшие на место ЧП спасатели увидели, что горит квартира на третьем этаже. Ее хозяина не было дома.

- Через подъезд на улицу вывели восемь человек , погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - По словам свидетелей и соседей, причиной происшествия мог стать поджог.

Похожий случай произошел в Братске. Там из-за непотушенной сигареты едва не погибло два человека. Они уснули, надышавшись угарным газом. К счастью, бдительные соседи учуяли запах гари и вызвали пожарных.

Всего за минувшие сутки в Иркутской области произошло 42 пожара, на которых эвакуировали более 400 человек. Еще 11 удалось спасти, обошлось без жертв.

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ИСТОЧНИК KP.RU