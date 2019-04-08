Использование радиочастот проверят в Иркутской области
Сразу в нескольких поселках и дачных кооперативах Иркутского района прошли проверки радиочастотного спектра. Искали нелицензированную электронику… И нашли. Четыре местных жителя использовали приборы, работающие в диапазоне радиочастот от 2 до 7 ГГц для доступа к беспроводному интернету.
- Данные устройства работали вблизи иркутского аэропорта и могли создавать помехи для самолетов, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Владельцу техники грозит административный штраф за нарушение правил установки и регистрации радиотехники и высокочастотных устройств.
В ведомстве уточнили, что поиск нелегальной техники продолжится на всей территории Приангарья.
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ИСТОЧНИК KP.RU