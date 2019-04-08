СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-08T08:22:53+03:00

Использование радиочастот проверят в Иркутской области. Фото: конфискованная техника. Пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

Четыре нелегальных устройства раздачи беспороводного интернета нашли в Иркутском районе

Изменить размер текста: A A

Сразу в нескольких поселках и дачных кооперативах Иркутского района прошли проверки радиочастотного спектра. Искали нелицензированную электронику… И нашли. Четыре местных жителя использовали приборы, работающие в диапазоне радиочастот от 2 до 7 ГГц для доступа к беспроводному интернету.

- Данные устройства работали вблизи иркутского аэропорта и могли создавать помехи для самолетов, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Владельцу техники грозит административный штраф за нарушение правил установки и регистрации радиотехники и высокочастотных устройств.

В ведомстве уточнили, что поиск нелегальной техники продолжится на всей территории Приангарья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сирены экстренного оповещения проверят 9 апреля в Иркутске. Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие. (подробности).

Нашли через соцсети: в Бурятии поймали водителя, сбившего на пешеходном переходе 12-летнюю девочку. 18-летний студент сбежал с места ДТП. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU