2019-04-08T08:22:53+03:00
Общество

Использование радиочастот проверят в Иркутской области

Четыре нелегальных устройства раздачи беспороводного интернета нашли в Иркутском районе
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Использование радиочастот проверят в Иркутской области. Фото: конфискованная техника. Пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.Использование радиочастот проверят в Иркутской области. Фото: конфискованная техника. Пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.
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Сразу в нескольких поселках и дачных кооперативах Иркутского района прошли проверки радиочастотного спектра. Искали нелицензированную электронику… И нашли. Четыре местных жителя использовали приборы, работающие в диапазоне радиочастот от 2 до 7 ГГц для доступа к беспроводному интернету.

- Данные устройства работали вблизи иркутского аэропорта и могли создавать помехи для самолетов, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Владельцу техники грозит административный штраф за нарушение правил установки и регистрации радиотехники и высокочастотных устройств.

В ведомстве уточнили, что поиск нелегальной техники продолжится на всей территории Приангарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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