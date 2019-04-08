СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-08T10:24:59+03:00

Более 150 нетрезвых водителей поймали за выходные в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По вине пьяных автомобилистов произошло 8 ДТП, один человек погиб

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Инспекторы ГИБДД подвели итоги минувших выходных. С 5 по 7 апреля в Приангарье поймали 168 нетрезвых автомобилистов. По данным полицейских, по вине пьяных водителей произошло 8 ДТП, один человек погиб.

- В селе Горячий Ключ пьяный мужчина сел за руль грузовика «Урал и выезжая из гаража, не заметил рабочего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – От удара 61-летний местный житель погиб на месте.

Всех нарушителей ждут административные штрафы. Но даже это не останавливает любителей пьяной езды. Так во время проверок были пойманы десять водителей, которых уже наказывали за вождение в нетрезвом виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU