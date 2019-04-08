Около 90 самовольных рекламных конструкций уберут в Октябрьском округе Иркутска

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-08T09:51:51+03:00

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В Иркутске продолжают бороться с самовольной рекламой на городских улицах. В Октябрьском округе областного центра до конца мая снимут около 90 незаконных баннеров.

- Работы пройдут на улицах Байкальская, Советская, Партизанская, Ширямова и Карла Либкнехта, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Все рекламные конструкции, не внесенные в схему размещения, будут сняты.

В мэрии уточнили, что всем собственникам самовольных рекламных баннеров сначала предложили убрать их добровольно. Часть предпринимателей уже откликнулась и сняла незаконные вывески и конструкции. А тем, кто все-таки продолжит игнорировать предупреждение, придется возместить городу демонтаж, транспортировку и хранение нелегальных рекламных стендов.

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ИСТОЧНИК KP.RU