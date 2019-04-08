Экс-форвард «Байкал-Энергии» Артем Фероян перешел в «Мурман»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-08T09:54:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший нападающий «Байкал-Энергии» Артем Фероян, который покинул иркутский клуб после окончания этого сезона, нашел себе новую команду. 22-летний форвард теперь будет защищать цвета мурманского «Мурмана». Об этом сообщается на официальной странице мурманского клуба в соцсетях.

Напомним, за «Байкал-Энергию» Артем Фероян выступал последние два сезона. За это время он провел 43 матча и забил 6 мячей. В составе бело-синих нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата России 2018.

Добавим, что ряды «Байкал-Энергии» кроме Артема Ферояна также покидают Евгений Шадрин, Антон Филимонов. Уже подписал контракт с красноярским «Енисеем» форвард Тимофей Безносов. Не решен вопрос о продлении контракта с защитником Виталием Денисовым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руководство ХК «Байкал-Энергия» о 4-м месте в чемпионате России: "Осенью вообще не верили, что попадем в полуфинал" (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU