2019-04-08T09:54:02+03:00
Спорт

Экс-форвард «Байкал-Энергии» Артем Фероян перешел в «Мурман»

Ряды иркутского клуба Артем Фероян покинул после окончания этого сезона
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Экс-форвард «Байкал-Энергии» Артем Фероян перешел в «Мурман». Фото: Татьяна ГЛЮК.Экс-форвард «Байкал-Энергии» Артем Фероян перешел в «Мурман». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Бывший нападающий «Байкал-Энергии» Артем Фероян, который покинул иркутский клуб после окончания этого сезона, нашел себе новую команду. 22-летний форвард теперь будет защищать цвета мурманского «Мурмана». Об этом сообщается на официальной странице мурманского клуба в соцсетях.

Напомним, за «Байкал-Энергию» Артем Фероян выступал последние два сезона. За это время он провел 43 матча и забил 6 мячей. В составе бело-синих нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата России 2018.

Добавим, что ряды «Байкал-Энергии» кроме Артема Ферояна также покидают Евгений Шадрин, Антон Филимонов. Уже подписал контракт с красноярским «Енисеем» форвард Тимофей Безносов. Не решен вопрос о продлении контракта с защитником Виталием Денисовым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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