2019-04-08T11:44:16+03:00
Общество

МЧС: выходить на лед Иркутского водохранилища небезопасно

Спасатели предупреждают, что на поверхности водоема появилось множество проталин
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС: выходить на лед Иркутского водохранилища небезопасно.МЧС: выходить на лед Иркутского водохранилища небезопасно.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Иркутское водохранилище традиционно пользуется популярностью среди жителей областного центра и Иркутского района. Всю зиму там бегают на лыжах и устраивают пешие прогулки, а многочисленные рыбаки не прочь закинуть свои удочки. Но теперь, все. По словам инспекторов МЧС, выходить на поверхность водохранилища стало опасно.

- Под действием тепла лед теряет монолитность, он напитывается талой водой и становится рыхлым, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Поэтому даже толстый лед уже не выдерживает вес человека.

Спасатели уже нашли участки открытой воды в районе 21 километра Байкальского тракта и многочисленные проталины в заливах Якоби и Топка. Там в минувшие выходные инспекторы МЧС установили дополнительные предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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