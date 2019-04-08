2019-04-08T12:08:47+03:00
Происшествия

Полицейские закрыли наркопритон в Иркутске

34-летний мужчина открыл его прямо в своей квартире
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Полицейские закрыли наркопритон в Иркутске.Полицейские закрыли наркопритон в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске накрыли очередной наркопритон. Злачное место находилось в одном из домов по улице Розы Люксембург. Его открыл в своей квартире ранее судимый 34-летний местный житель. Во время обыска полицейские нашли многочисленные улики.

- Возбуждено уголовное дело по статье организация притона, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что в прошлом году на территории Приангарья закрыли 29 наркопритонов. Еще шесть ликвидировали уже в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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