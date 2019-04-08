Движение транспорта временно ограничат на улице Петрова в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В Правобережном округе Иркутска на два дня изменится схема движения транспорта.
- С 8 по 10 апреля ограничат движение транспорта в районе дома №56а по улице Петрова, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут аварийные ремонтные работы на электросетях.
Водители, заранее продумайте объездной путь.
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ИСТОЧНИК KP.RU