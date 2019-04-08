СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-08T13:21:41+03:00

Движение транспорта временно ограничат на улице Петрова в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Там пройдут аварийные работы на электросетях

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Внимание, автомобилисты! В Правобережном округе Иркутска на два дня изменится схема движения транспорта.

- С 8 по 10 апреля ограничат движение транспорта в районе дома №56а по улице Петрова, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут аварийные ремонтные работы на электросетях.

Водители, заранее продумайте объездной путь.

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ИСТОЧНИК KP.RU