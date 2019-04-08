СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-08T15:09:39+03:00

Полицейские Усть-Кута задержали угонщика автомобиля до того как об этом узнал владелец. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сотрудников ГИБДД «Усть-Кутское», во время ночного патрулирования, привлекла внимание «Лада». Машина ехала с очень маленькой скоростью по улице Кирова. Полицейские остановили транспорт и решили проверить документы владельца. Однако за рулем оказался не владелец, а абсолютно посторонний человек, да еще и изрядно выпивший.

Оказалось, что он нашел ключи от автомобиля на столе своего знакомого, который работает охранником автостоянки. Они вместе выпивали, а когда 36-летний мужчина дошел до кондиции, то решил взять ключи и покататься на чужом автомобиле по ночному городу.

- На задержанного завели уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские обычно по автомобильным номерам вычислили владельца и вернули ему машину. Оказалось, что он решил воспользоваться услугами автостоянки и оставил ключи охраннику, чтобы тот мог перегнать машину в случаи необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU