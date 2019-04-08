СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-08T14:33:59+03:00

Жителя Бурятии, срубившего деревьев на 600 тысяч рублей, поймали с поличным. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Его нашли по свету фар в ночном лесу

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Во время ночного рейда по лесам Кижингинского района поймали очередного нелегального лесоруба. Лесной инспектор и полицейский, обходившие территорию, заметили яркий свет автомобильных фар. Однако в этой местности не было ни одного заготовителя. Поэтому они подошли поближе, что узнать, кого занесло в ночной лес.

- В ходе проверки нашли 40-летнего жителя села Кижинга, который заготовил около 78 кубометров деревьев, - сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии. – Ущерб лесному фонду оценили в 604 тысячи рублей.

Кроме того, у нелегального лесоруба изъяли бензопилу, трактор, автомобиль и две рации. На нарушителя также составили протокол. Лесники передали все материалы в полицию, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU