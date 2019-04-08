СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-08T15:22:31+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 9 апреля скорость ветра до 10 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На дорогах города и области – гололедица

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В Иркутске 9 апреля - переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью -3…-5, днём воздух прогреется до +7…+9 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер дует юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье ночью -3…-8, при прояснении -13…-18. Днём в регионе +5…+10, при облачной погоде синоптики обещают +3…-2 градуса.

Как отмечают метеорологи, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

ИСТОЧНИК KP.RU