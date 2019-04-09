Пытался провезти наркотики в книге: пассажира задержали на железнодорожном вокзале в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:03 2019-04-09T04:03:51+03:00

Выяснилось, мужчина уже был судим за подобное преступление

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Что-то этот пассажир скрывает – решили проверить 35-летнего мужчину полицейские на станции Иркутск-пассажирский. И не прогадали. При обыске у жителя Читы была найдена книга, со спрятанными в ней свертками, предположительно, с наркотиками.

- Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Весом около 20 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…». Читинцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление: купил наркотики в Иркутске и хотел увезти их в Забайкальский край.

ИСТОЧНИК KP.RU