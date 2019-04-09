Патагонская Мара в Иркутском зоосаде: имя новому питомцу выберут посетители

СЕГОДНЯ 04:21 2019-04-09T04:24:53+03:00

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То ли заяц, то ли морская свинка или маленькая косуля? Новый питомец поселился в Иркутском зоосаде. На самом деле этот южноамериканский грызун зовется Патагонская Мара, но и патагонский заяц, и патагонская свинка тоже не будет ошибкой.

- Самец приехал к нам из парка птиц «Воробьи», - рассказали «КП» в Иркутском зоосаде. – Он уже привык к нашему климату, высажен в вольер и готов знакомиться с иркутянами.

Эти животные обитают в природе Аргентины и на каменистых просторах Патагонии. У них длинные сильные ноги.

- Когда мара останавливается или садится - это кролик, если бежит - можно подумать, что бежит маленькая косуля, - говорят сотрудники зоосада. – А бегают они очень быстро и в случае опасности спасаются бегством.

Вот только имени у нового постояльца пока нет. По традиции, его дадут зверьку посетители контактного зоопарка. Кстати, вместе с грызуном в зоосаде поселился еще и итальянский козлик, породы Гиргентана. Когда он вырастет его рога будут похожи на гигантский штопор.

Фото: Иркутский зоосад

ИСТОЧНИК KP.RU