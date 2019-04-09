2019-04-09T04:40:00+03:00
Общество

Пожар на территории химзавода в Иркутской области: огнеборцы тушили пламя в 14-ый раз в этом году

И снова предполагаемая причина – поджог
Мария КНЯЗЕВА
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Пожар на территории химзавода в Иркутской области: огнеборцы тушили пламя в 14-ый раз в этом годуПожар на территории химзавода в Иркутской области: огнеборцы тушили пламя в 14-ый раз в этом годуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Снова горит «Усольехимпром», - подобный вызов для пожарных Усолья-Сибирского уже не в новинку. Ведь с начала года заброшенное здание бывшего химического завода горит уже в 14-ый раз с начала 2019-го года! А накануне был побит еще один антирекорд – завод горел дважды за сутки. Сами огнеборцы уже отмечают, что это просто безобразие.

- Неизвестные подожгли строительный мусор внутри бывшего цеха, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На место выезжала передвижная лаборатория, брала пробы воздуха. Как отметили в ведомстве, угрозы для населения не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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