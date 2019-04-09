2019-04-09T05:01:50+03:00
Спорт

Чемпионат и первенство России по кикбоксингу пройдут в Иркутске

Открытие соревнований намечено сегодня, 9 апреля
Мария КНЯЗЕВА
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Чемпионат и первенство России по кикбоксингу пройдут в ИркутскеЧемпионат и первенство России по кикбоксингу пройдут в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В спорткомплексе «Байкал-арена» сегодня, 9 апреля, начнутся соревнования чемпионата и первенства России по кикбоксингу. Бороться за медали будут в различных весовых категориях по четырем возрастным группам.

- Это юноши и девушки 13-14 лет и 15-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, мужчины и женщины 2000 года рождения и старше, - отмечают в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. – На чемпионат и первенство приехало около 800 спортсменов.

Турнир продлится 5 дней. Каждый день с 11.00 будут идти поединки. Финальные бои за первые места намечены на 13 апреля. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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