2019-04-09T05:26:31+03:00
Общество

Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области

Всего в Приангарье осталось 12 зимних дорог и 4 пеших перехода
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области.Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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На водоемах Иркутской области продолжает стремительно таять лед. Так, инспекторы МЧС закрыли еще три зимних переправы на реках Лена и Витим.

- Завершена работа трех ледовых дорог, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Закрыты переправы «Кривошапкино-Иртыш» в Киренском районе и «Мама-Тетеринск», «Витимский-Колотовка» в Мамско-Чуйском районе.

На месте бывших ледовых дорог установили запрещающие знаки и возвели валы. В МЧС уточнили, что в Иркутской области остается 12 зимних переправ и 4 пеших перехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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