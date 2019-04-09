2019-04-09T06:30:50+03:00
Происшествия

Более 300 тысяч рублей украли телефонные мошенники у жителей Иркутской области

Выдавая себя за работников банка, жулики за неделю обманули 10 жителей Братска и Братского района
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Более 300 тысяч рублей украли мошенники у жителей Иркутской области.Более 300 тысяч рублей украли мошенники у жителей Иркутской области.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Аферисты продолжают обманывать доверчивых жителей Приангарья. Так, на уловки телефонных мошенников попались сразу 10 человек. Действовали они по одной и той же обкатанной схеме. Жулик, связывался с жертвой и, представляясь работником службы безопасности банка, рассказывал о том, что неизвестные хотят похитить со счета деньги.

Одним из таких обманутых сибиряков стал 68-летний житель Вихоревки. Мошенники, получив от пенсионера данные его карты, украли у него 90 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, номера с которых звонили жулики, зарегистрированы в Москве.

- При помощи современных технологий преступники маскируют свои номера под телефоны «горячей линии» банков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Не вступайте в разговор с теми, кто звонит от лица финансового учреждения и не отвечайте на их смс.

Полицейские также напоминают о том, что данные своей карты и смс-уведомлений нельзя сообщать никому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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