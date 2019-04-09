2019-04-09T07:59:47+03:00
Происшествия

37 могил в Бурятии вновь осквернили школьники

В этот раз хулиганам 8 и 9 лет
Олег ФЕДОРОВ
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37 могил в Бурятии вновь осквернили школьники.37 могил в Бурятии вновь осквернили школьники.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В полдень воскресенья на пульт дежурного поступила жалоба от местных жителей села Буй Бичурского района Бурятии. Когда они пришли на местное кладбище. То были в ужасе. Кругом валялись снесенные надгробья, были сломаны оградки, разбросаны венки. Прибывшие на место следователи насчитали 37 оскверненных могил.

По горячим следам полицейские задержали двух школьников 8 и 9 лет. Хулиганы сразу признались, что сделали это из баловства.

- В отношении их родителей составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении своих обязанностей, - сообщили пресс-служба ГУ МВД России по республике Бурятия. – Эти семьи будут поставлены на профилактический учет. Кроме того, сейчас решается вопрос о постановке малолетних правонарушителей в комиссию ПДН республики.

Напомним, аналогичная ситуация произошла 29 марта в селе Бичуры. Тогда 10 и 12-летние вандалы облили краской и сломали 89 надгробий. Задержанных правонарушителей поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Где с ними будут проводить профилактическую работу, в том числе и детский психолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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