37 могил в Бурятии вновь осквернили школьники
В полдень воскресенья на пульт дежурного поступила жалоба от местных жителей села Буй Бичурского района Бурятии. Когда они пришли на местное кладбище. То были в ужасе. Кругом валялись снесенные надгробья, были сломаны оградки, разбросаны венки. Прибывшие на место следователи насчитали 37 оскверненных могил.
По горячим следам полицейские задержали двух школьников 8 и 9 лет. Хулиганы сразу признались, что сделали это из баловства.
- В отношении их родителей составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении своих обязанностей, - сообщили пресс-служба ГУ МВД России по республике Бурятия. – Эти семьи будут поставлены на профилактический учет. Кроме того, сейчас решается вопрос о постановке малолетних правонарушителей в комиссию ПДН республики.
Напомним, аналогичная ситуация произошла 29 марта в селе Бичуры. Тогда 10 и 12-летние вандалы облили краской и сломали 89 надгробий. Задержанных правонарушителей поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Где с ними будут проводить профилактическую работу, в том числе и детский психолог.
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ИСТОЧНИК KP.RU