Самолет футбольного клуба ЦСКА прилетел в Иркутск

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-09T10:58:22+03:00

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Необычный самолет приземлился ранним утром, 9 апреля в иркутском аэропорту. В наш город прилетел Аэробус А320, раскрашенный в красно-синие цвета футбольного клуба ЦСКА. Именно на этом лайнере, московские армейцы летают на игры чемпионата России, а также в другие страны на матчи еврокубков.

- В этот раз самолет совершал обычный регулярный рейс 1442 Москва-Иркутск, - рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе иркутского аэропорта. - Лайнер с бортовым номером VP-BWD принадлежит компании, которая является официальным спонсором и перевозчиком команды ЦСКА. Уникальную покраску на него наносили в Нидерландах. Кстати, в марте 2013 года официальную символику клуба получил еще один самолет - Sukhoi Superjet 100 RA-89010

Добавим, что ЦСКА является одним из самых титулованных клубов в России. В коллекции армейцев 6 титулов чемпиона России, 7 Кубков России. Кроме того, в 2005 году ЦСКА стал первым российским клубом, который выиграл престижный европейский трофей – Кубок УЕФА.

Фото: пресс-служба иркутского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU