2019-04-09T11:16:34+03:00
Происшествия

Троих мужчин, торговавших наркотиками, задержали в Иркутске

Возбуждено уголовное дело [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Троих мужчин, торговавших наркотиками, задержали в Иркутске.Троих мужчин, торговавших наркотиками, задержали в Иркутске.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Иркутске полицейские и ОМОН Росгвардии задержали троих наркодилеров. Они торговали запрещенными веществами через интернет. Их клиенты получали товар через сеть специальных тайников – закладок.

В Иркутске полицейские и ОМОН Росгвардии задержали троих наркодилеров.Видео: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Предоставлено "КП"

- Ими оказались трое ранее судимых местных жителей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Во время обыска у них нашли наркотики синтетического происхождения.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотических средств. Полицейские выясняют все детали произошедшего, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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