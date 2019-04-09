Троих мужчин, торговавших наркотиками, задержали в Иркутске

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-09T11:16:34+03:00

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В Иркутске полицейские и ОМОН Росгвардии задержали троих наркодилеров. Они торговали запрещенными веществами через интернет. Их клиенты получали товар через сеть специальных тайников – закладок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/702027" frameborder="0"></iframe> В Иркутске полицейские и ОМОН Росгвардии задержали троих наркодилеров.Видео: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Предоставлено "КП"

- Ими оказались трое ранее судимых местных жителей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Во время обыска у них нашли наркотики синтетического происхождения.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотических средств. Полицейские выясняют все детали произошедшего, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU