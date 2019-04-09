ДТП под Иркутском: водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в столб в селе Урик
Случайные очевидцы, проезжавшие через село Урик в Иркутском районе стали свидетелями ДТП. Они увидели, как автомобиль «ВАЗ 2109» вылетел в кювет и врезался в фонарный столб.
- 55-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
Место ДТП изучают инспекторы ГИБДД, проводится доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU