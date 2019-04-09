2019-04-09T10:07:03+03:00
Происшествия

ДТП под Иркутском: водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в столб в селе Урик

По предварительной версии, 55-летний мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП под Иркутском: водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в столб в селе Урик.ДТП под Иркутском: водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в столб в селе Урик.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Случайные очевидцы, проезжавшие через село Урик в Иркутском районе стали свидетелями ДТП. Они увидели, как автомобиль «ВАЗ 2109» вылетел в кювет и врезался в фонарный столб.

- 55-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Место ДТП изучают инспекторы ГИБДД, проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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