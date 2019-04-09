В Иркутске подорожала аренда квартир

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-09T10:58:11+03:00

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Эксперты проанализировали цены на съемное жилье в России. В исследовании приняли участие 79 регионов страны. В рейтинге роста стоимости аренды на однокомнатные квартиры Иркутск занял 13 место.

- В этом году месячная стоимость съемной однушки в Иркутске выросла на 2,4% или на 336 рублей, - сообщили в пресс-службе портала недвижимости Домофонд. – Если год назад такая квартира обошлась бы в 13 773 рубля в месяц, то теперь за 30 дней придется заплатить уже 14109 рублей.

По данным аналитиков, лидером роста цен на съемное жилье является Якутия, там за первые три месяца цены подскочили на 9,9 %. А тем временем в Москве аренда однокомнатной квартиры за год подорожала на 5,1%. Кроме того, оказалось, что в 29 регионах страны цены наоборот упали. Самое большое снижение цен отметили в Калмыкии, там аренда однушки подешевела на 3,9%.

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ИСТОЧНИК KP.RU