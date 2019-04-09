Фальшивомонетчики атакуют: в Иркутске стали чаще подделывать деньги

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-09T14:22:08+03:00

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Осторожно, подделка! Полицейские призывают жителей Приангарья быть бдительнее. В Иркутской области стали чаще подделывать деньги.

-Две трети от всех фальшивок нашли в Иркутске, чаще всего это банкноты номиналом в 5000 тысяч рубей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С начала года возбуждено 64 уголовных дела, это вдвое больше, чем за первые три месяца 2018 года.

Полицейские отмечают, что фальшивомонетчики используют лазеры и бумагу с водяными знаками. Поэтому качество липовых денег постоянно растет. Но они все еще отличаются от оригинальных купюр. В первую очередь, на ощупь. Кроме того герб города на фальшивке почти не переливается, как положено, а защитная нить непрочная и ее легко можно вытащить.

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ИСТОЧНИК KP.RU