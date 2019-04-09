Прогноз погоды в Иркутске: 10 апреля днем до +15 градусов

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-09T16:26:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске 10 апреля - малооблачная погода, ветер дует юго-восточный ночью со скоростью 4-9 м/с, днём усилится до 6-11 м/с. Столбики уличных термометров ночью покажут -1…-3, днём воздух прогреется +13…+15 градусов.

- По области - переменная облачность, местами ночью в северных районах, днём в северных и в западных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на остальной территории без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман.

Ветер в регионе ожидается юго-восточный, юго-западный с переходом в конце дня в западных районах на западный, северо-западный 5-10 м/с. Днем возможны порывы до 14 м/с. Температура в Приангарье ночью 0…-5, местами -10…-15. Днём по прогнозам синоптиков +11…+16, при облачной погоде +1…+6.

На дорогах Иркутской области и Иркутска – гололедица и снежный накат!

ИСТОЧНИК KP.RU