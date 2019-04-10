2019-04-10T05:21:50+03:00
Общество

Научные weekend-ы в Иркутске: тема новой встречи – исчезающие виды животных

Лекция пройдет 13 апреля
Мария КНЯЗЕВА
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Научные weekend-ы в Иркутске: тема новой встречи – исчезающие виды животныхНаучные weekend-ы в Иркутске: тема новой встречи – исчезающие виды животныхФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске продолжается третий сезон научно-популярных лекций «Научные weekend-ы». Темы встреч абсолютно разные – от растений до климата, от литературы до рождаемости. Лекции проходят всегда по субботам в одно и то же время – 14.00. Вход на них – свободный.

- 13 апреля доктор биологических наук, профессор, декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев расскажет иркутянам о животных Иркутской области, внесенных в Красную книгу нашего региона, - сообщает официальный сайт Иркутского государственного университета.

Место встречи изменить нельзя - это Научная библиотека им. В.Г. Распутина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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