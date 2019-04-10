Полиция задержала поджигателей здания администрации в Бурятии
Полицейские села Заиграево республики Бурятия по горячим следам задержали правонарушителя, который в прошлую пятницу кинул «коктейль Молотова» в окна здания сельской администрации. Поджигательницей оказалась 23-няя местная жительница, а ассистировал ее 33-летний сожитель.
Полиция задержала поджигателей здания администрации в Бурятии.ГУ МВД по Иркутской области
Оказалось, что девушка решила сжечь здания из-за мести. В январе 2019 года органы соц. опеки отобрали у нее 2-месячного ребенка и поместили его в приют. Известно, что у нее есть еще один ребенок 5-ти лет.
- Ранее 23-летняя жительница села Заиграево не раз привлекалась к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. – Их она получала за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Также органы опеки неоднократно обращали внимание на то, что девушка и ее сожитель злоупотребляют алкоголем. В момент поджога они как раз были навеселе. Теперь на них завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU