СЕГОДНЯ 06:48 2019-04-10T07:45:32+03:00

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Полицейские села Заиграево республики Бурятия по горячим следам задержали правонарушителя, который в прошлую пятницу кинул «коктейль Молотова» в окна здания сельской администрации. Поджигательницей оказалась 23-няя местная жительница, а ассистировал ее 33-летний сожитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/702203" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала поджигателей здания администрации в Бурятии.ГУ МВД по Иркутской области

Оказалось, что девушка решила сжечь здания из-за мести. В январе 2019 года органы соц. опеки отобрали у нее 2-месячного ребенка и поместили его в приют. Известно, что у нее есть еще один ребенок 5-ти лет.

- Ранее 23-летняя жительница села Заиграево не раз привлекалась к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. – Их она получала за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Также органы опеки неоднократно обращали внимание на то, что девушка и ее сожитель злоупотребляют алкоголем. В момент поджога они как раз были навеселе. Теперь на них завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU